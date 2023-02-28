Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа.

В ведомстве также отметили, что за прошедшую неделю на территории России зарегистрировано на 11,6% меньше случаев заболевания COVID-19, чем на предыдущей неделе.

При этом преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта.

22 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями.