Узнать больше

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%

Короткая ссылка
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей.
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа.

В ведомстве также отметили, что за прошедшую неделю на территории России зарегистрировано на 11,6% меньше случаев заболевания COVID-19, чем на предыдущей неделе.

При этом преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта.

22 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить