Врач Рябков допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта

Заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал прогноз по ситуации с гриппом.

«Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, не стоит отказываться от мер профилактики.

«Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — считает Рябков.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».