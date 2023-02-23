Врач Рябков допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта
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«Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, не стоит отказываться от мер профилактики.
«Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — считает Рябков.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».