Узнать больше

Политолог поддержал идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Политолог поддержал идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, данную норму «давно пора ввести в федеральное законодательство».

«Воспитание ребёнка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — подчеркнул Орлов.

По его словам, для таких семей «должно быть сделано всё», ведь фактически они «совершают ежедневный подвиг».

Ранее Фёдоров предложил ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами.

Он напомнил, что на региональном уровне некоторые субъекты приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В ряде регионов данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить