Политолог поддержал идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
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По словам эксперта, данную норму «давно пора ввести в федеральное законодательство».
«Воспитание ребёнка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — подчеркнул Орлов.
По его словам, для таких семей «должно быть сделано всё», ведь фактически они «совершают ежедневный подвиг».
Ранее Фёдоров предложил ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами.
Он напомнил, что на региональном уровне некоторые субъекты приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В ряде регионов данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель.