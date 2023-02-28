Политолог поддержал идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

По словам эксперта, данную норму «давно пора ввести в федеральное законодательство».

«Воспитание ребёнка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — подчеркнул Орлов.

По его словам, для таких семей «должно быть сделано всё», ведь фактически они «совершают ежедневный подвиг».

Ранее Фёдоров предложил ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами.

Он напомнил, что на региональном уровне некоторые субъекты приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В ряде регионов данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель.