В ГД предложили ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что, по оценкам Минтруда, число детей с инвалидностью на конец 2022 года составляло 725 тыс.

Для многих семей с детьми-инвалидами наличие личного транспортного средства, как он подчеркнул, является важнейшей жизненной потребностью ввиду невозможности или неудобства перевозки детей с серьёзными заболеваниями на общественном транспорте.

При этом в настоящее время не существует единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для данной категории граждан, отметил Фёдоров.

Он напомнил, что на региональном уровне некоторые субъекты Российской Федерации приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В ряде регионов данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель и т. п.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.