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Офтальмолог Хомяков назвал повышенную утомляемость одним из симптомов дисплейного синдрома

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Врач-офтальмолог доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что основные симптомы дисплейного синдрома — это повышенная утомляемость, снижение работоспособности, зрительное утомление, затруднение фокусировки, покраснение глаз, головная боль.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что такое состояние может развиться у всех, кто работает с мониторами на близком расстоянии в статичном положении.

«Да, дисплейный синдром сразу проходит, если убрать его первопричину — экран монитора. Если сделать этого нельзя, надо соблюдать правило «20/20/20». 20 минут — работа за компьютером, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние не менее шести метров вдаль», — сказал Хомяков.

Также рекомендуется выбрать правильный стул, выставить освещение, определить оптимальную температуру и влажность воздуха в помещении.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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