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Эндокринолог Тананакина напомнила, что беременным не рекомендуется поститься

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина рассказала, что во время соблюдения поста организм не получает достаточного количества белка и жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора.
Эндокринолог Тананакина напомнила, что беременным не рекомендуется поститься
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

В беседе с РИАМО она отметила, что недополучение витаминов и микроэлементов приводит к возникновению различных заболеваний.

По словам врача, поститься нельзя людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, а также с почечной и сердечной недостаточностью.

Кроме того, пост противопоказан беременным, кормящим женщинам и детям до 14 лет.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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