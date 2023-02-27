Эндокринолог Тананакина напомнила, что беременным не рекомендуется поститься
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В беседе с РИАМО она отметила, что недополучение витаминов и микроэлементов приводит к возникновению различных заболеваний.
По словам врача, поститься нельзя людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, а также с почечной и сердечной недостаточностью.
Кроме того, пост противопоказан беременным, кормящим женщинам и детям до 14 лет.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.