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Голикова заявила о подготовке указа о создании фонда поддержки участников СВО

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Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова заявила о подготовке указа о создании фонда поддержки участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

«В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда, но очень важно, что глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развёрнута в течение 2023 года на всю страну», — цитирует её РИА Новости.

С инициативой создать подобный фонд выступил 21 февраля российский лидер Владимир Путин. По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.

Премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд.

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