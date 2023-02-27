Голикова заявила о подготовке указа о создании фонда поддержки участников СВО

Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда, но очень важно, что глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развёрнута в течение 2023 года на всю страну», — цитирует её РИА Новости.

С инициативой создать подобный фонд выступил 21 февраля российский лидер Владимир Путин. По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.

Премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать спецфонд.