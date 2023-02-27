Пушилин назвал заявления Зеленского о подготовке к наступлению на Крым пиаром
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Это больше всё же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооружённых формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведёт», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин напомнил, что спецоперация на Украине началась, когда стало известно о подготовке ВСУ к наступлению на Донбасс и на территорию полуострова.
«Сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.
Он также назвал возвращение Крыма Украине условием «восстановления мира».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.