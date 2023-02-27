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Пушилин назвал заявления Зеленского о подготовке к наступлению на Крым пиаром

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Заявления украинского президента Владимира Зеленского о подготовке наступления на Крым — не более чем пиар, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .
Пушилин назвал заявления Зеленского о подготовке к наступлению на Крым пиаром
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Это больше всё же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооружённых формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведёт», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин напомнил, что спецоперация на Украине началась, когда стало известно о подготовке ВСУ к наступлению на Донбасс и на территорию полуострова.

«Сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

Он также назвал возвращение Крыма Украине условием «восстановления мира».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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