Второе уголовное дело возбудили после ДТП с 41 машиной в Новгородской области
- © Управление МВД России по Новгородской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
В заявлении сказано, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.
Пять человек были госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.