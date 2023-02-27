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Второе уголовное дело возбудили после ДТП с 41 машиной в Новгородской области

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Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием 41 автомобиля, в котором погиб один человек и 14 пострадали, на трассе М-11 в Новгородской области.
Второе уголовное дело возбудили после ДТП с 41 машиной в Новгородской области
  • © Управление МВД России по Новгородской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В заявлении сказано, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.

Пять человек были госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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