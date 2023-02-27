Автоэксперт прокомментировал идею конфискации автомобилей злостных нарушителей для СВО

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение о конфискации автомобилей злостных нарушителей правил дорожного движения на нужды армии.

«Потребности СВО нужно обеспечивать, но не таким способом. Там нужны специально подготовленные автомобили повышенной проходимости, выносливые», — объяснил специалист.

Он добавил, что на данный момент в России нет механизма конфискации автомобилей в связи с нарушением ПДД.

«У нас предусмотрена конфискация автомобилей, но за уголовные преступления или соучастие в них. И даже если предположить, что кто-то захочет его создать, в принципе не понятно, за какие нарушения можно конфисковывать автомобиль, а за какие нельзя», — считает Кадаков.

Эксперт также отметил, что в течение нескольких лет предлагал конфисковывать автомобили у тех, кто ездит в состоянии алкогольного опьянения.

«Но даже в этом случае есть множество «но». Даже если предположить, что моё предложение когда-нибудь пройдёт… эти автомобили бессмысленно отправлять на СВО. Их нужно продавать по установленному механизму, а на вырученные деньги покупать уже ту технику, которая действительно нужна в СВО», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах.

По его словам, сегодня для выполнения поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине существует потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью.