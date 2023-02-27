Попавший под санкции банк «Приморье» приостановил приём SWIFT-переводов
Информация об этом появилась в Telegram-канале банка.
Отмечается, что SWIFT-переводы приостанавливаются до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов.
«О возобновлении возможности отправки валютных переводов мы обязательно сообщим дополнительно», —говорится в заявлении банка.
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда российских банков.
Позже попавший под санкции США банк «Приморье» предупредил о блокировках операций по Union Pay.