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Попавший под санкции банк «Приморье» приостановил приём SWIFT-переводов

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Банк «Приморье», попавший под санкции США, сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям.

Информация об этом появилась в Telegram-канале банка.

Отмечается, что SWIFT-переводы приостанавливаются до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов. 

«О возобновлении возможности отправки валютных переводов мы обязательно сообщим дополнительно», —говорится в заявлении банка.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда российских банков.

Позже попавший под санкции США банк «Приморье» предупредил о блокировках операций по Union Pay.

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