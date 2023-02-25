Подпавший под санкции США банк «Приморье» предупредил о блокировках операций по Union Pay
«В связи с включением банка «Приморье» в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы», — говорится в сообщении.
В кредитной организации посоветовали находящимся за рубежом клиентам в ближайшее время снять наличные.
При этом на территории России карты продолжат работать.
Министерство финансов США ранее ввело санкции против ряда российских банков, в том числе финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.
Власти Великобритании также объявили о новых санкциях против четырёх российских банков.