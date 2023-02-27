Участок трассы М-11 в Новгородской области открыли после массового ДТП

Участок федеральной трассы М-11 в Новгородской области, где 26 февраля произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей, открыли для проезда.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора трассы «Объединенные системы сбора платы».

«Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна полоса будет организована для движения в направлении Санкт-Петербурга, другая — в сторону Москвы.

Ранее число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41.

Также сообщалось, что СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области.