Участок трассы М-11 в Новгородской области открыли после массового ДТП
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора трассы «Объединенные системы сбора платы».
«Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна полоса будет организована для движения в направлении Санкт-Петербурга, другая — в сторону Москвы.
Ранее число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41.
Также сообщалось, что СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области.