Узнать больше

В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после массового ДТП

Короткая ссылка
В Новгородской области на федеральной трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов по направлению из Москвы.
В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после массового ДТП
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Автодор» в Telegram.

В сообщении отмечается, что для автомобилистов, которые едут из Москвы, открыто движение по М-11 «Нева» на ПВП 330-й км.

«Движение будет идти по одной полосе. На 503-м км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению», — сказано в заявлении.

Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.

Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев сообщил, что сотрудники чрезвычайного ведомства развёртывают мобильный пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить