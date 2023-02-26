В Новгородской области на трассе М-11 частично открыли движение после массового ДТП

В Новгородской области на федеральной трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов по направлению из Москвы.

Об этом информирует «Автодор» в Telegram.

В сообщении отмечается, что для автомобилистов, которые едут из Москвы, открыто движение по М-11 «Нева» на ПВП 330-й км.

«Движение будет идти по одной полосе. На 503-м км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению», — сказано в заявлении.

Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.

Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев сообщил, что сотрудники чрезвычайного ведомства развёртывают мобильный пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11.