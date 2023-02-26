В Омской области женщина подавилась и умерла во время конкурса по поеданию блинов

В Омской области женщина участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла.

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Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах. «Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась», — рассказал собеседник агентства. Как уточняет агентство, конкурс состоялся 25 февраля в санатории «Коммунальник». Женщина умерла до приезда медиков. Ранее врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала в беседе с RT, как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился.