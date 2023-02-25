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Медведев подчеркнул самодостаточность России в контексте попыток давить на Москву

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Россия — самодостаточное государство, у которого нет «шефов», а потому давить бесполезно и бессмысленно, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев журналу «Национальная оборона».
Медведев подчеркнул самодостаточность России в контексте попыток давить на Москву
  • РИА Новости

«У нас никаких «шефов» нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем Родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что страна может за себя постоять «без чьих-то указок и подачек».

Американские СМИ ранее сообщили о подготовке Китая к возможным поставкам в Россию беспилотников и артиллерии.

При этом президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не обнаружили доказательств поставок Китаем вооружений России для СВО.

Евросоюз также не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь.

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