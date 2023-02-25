Медведев подчеркнул самодостаточность России в контексте попыток давить на Москву
- РИА Новости
«У нас никаких «шефов» нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем Родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что страна может за себя постоять «без чьих-то указок и подачек».
Американские СМИ ранее сообщили о подготовке Китая к возможным поставкам в Россию беспилотников и артиллерии.
При этом президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не обнаружили доказательств поставок Китаем вооружений России для СВО.
Евросоюз также не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь.