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Захарова на фестивале «aRTel.doc» напомнила о важности документальных фильмов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе открытия первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» в Москве заявила о важности документальных фильмов.
Захарова на фестивале «aRTel.doc» напомнила о важности документальных фильмов
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Документальное кино показывали советские и американские юристы во время нюрнбергских процессов. И они стали весомыми уликами, позволившими доказать виновность подозреваемых», — сказала Захарова.

Она отметила, что в нынешнем мире постправды, фейков и манипуляций на документалистов ложится огромная ответственность.

Ранее сообщалось, что 24 февраля открывается первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc».

Мероприятие продлится три дня. В программе: документальные фильмы RT, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «СПАС», а также работы независимых документалистов.

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