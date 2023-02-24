Главред RT Симоньян поблагодарила российских военных в рамках фестиваля кино «aRTel.doc»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила находящихся в зоне проведения специальной военной операции военных в рамках церемонии открытия Первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» в Москве.

«В первую очередь, спасибо и огромный поклон тем, кто сейчас там (в зоне СВО. — RT), кто воюет и проливает кровь, кто терпит, ждёт, бьётся за нас с вами», — сказала она.

Симоньян назвала 2022-й тяжёлым, тревожным и очищающим годом.

Ранее сообщалось, что 24 февраля открывается Первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc».

Мероприятие продлится три дня. В программе: документальные фильмы RT, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «СПАС», а также картины независимых документалистов.