Фестиваль «aRTel.doc: Время героев»: пять громких премьер документальных фильмов об СВО

24 февраля в Москве открывается первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc». Мероприятие продлится три дня. В программе — документальные фильмы RT, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «СПАС», а также картины независимых документалистов.

Мероприятие состоится в ЦДП, ул. Покровка, 47. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте.

Мы отобрали для вас пять абсолютных премьер, которые можно будет увидеть на фестивале.

Фильм — открытие фестиваля «Пацаны батальона «Восток».

Несколько дней из жизни бойцов батальона «Восток», которые уже девять лет отстаивают независимость Донбасса. Фильм снимался на передовой, в 300 м от противника. Съёмочная группа провела дни и ночи вместе с героями под миномётными ударами. Парни привыкли к постоянному риску и даже под пулями радуются отголоскам мирной жизни, чашке кофе или конфете. Они воюют против украинских нацистов, стоят друг за друга горой и мечтают вернуться к своим семьям. Кто-то находится на передовой из-за дочери, кого-то привели убеждения. Всех их объединяет одно: беззаветная вера в правоту своего дела и безоговорочную победу.

Производство: документальный канал RT.

Авторы: Ольга Кирий, Олег Некишев.

Режиссёры: Олег Некишев, Михаил Буров.

Регистрация:

https://arteldocfest.com/#vostok

«Пацаны батальона «Восток»

«Красный ноябрь»

Фильм военкора, поэта Семёна Пегова, созданный на основе поэтического цикла «Красный ноябрь», который читает сам автор. Цикл был написан после ранения военкора. Специально для телеканала RT.

«Красный ноябрь как год. Как тигр, точащий лясы, —

Перепрыгивает через рвы, расчёсанные, точно язвы,

На теле моей Отчизны, разодранной на приказы…»

Музыка для фильма создавалась в режиме импровизации, на передовой, под шум артиллерии и в госпиталях, где выступал со своими стихами Семён Пегов, а также известный саксофонист Сергей Головня и гитарист Герман Осипов. Сам автор своё кино называет попыткой творческой рефлексии вокруг СВО, импровизацией на стыке кино, музыки и поэзии. Большой эксперимент, который команда презентует как фильм-стихотворение.

Производство: проект WarGonzo.

Автор: Семён Пегов.

Режиссёр: Владислав Зиздок.

Регистрация:

https://rtevents-org.timepad.ru/event/2303401/

«Красный ноябрь»

«Донбасс. Поэтому я здесь»

Рассказ о людях, которые находятся в самом центре информационной войны. Они на передовой, ведь быть объективным журналистом — значит постоянно находиться под прицелом. У них всегда есть оппоненты — те, кому журналисты наступили на больную мозоль. А если речь идёт не об отдельно взятом лице, а о целом государстве, определённой идеологии или влиятельной военной структуре, то ситуация для тех, кто пошёл им наперекор, будет особо опасной.



В центре повествования — журналисты-документалисты Марк Барталмай (ФРГ), Янус Путконен (Финляндия), журналисты, репортёры Джордж Элайсон (США), Витторио-Никола Ранджелони (Италия), Джонни Миллер (Великобритания), Джулиан Ассанж (Австралия). Это люди, которых смело можно назвать героями нашей информационной эпохи.

Производство: документальный канал RT и ООО «АстраАрт».

Автор и режиссёр: Татьяна Борщ (Винер).

Регистрация:

https://rtevents-org.timepad.ru/event/2303367/

«Донбасс. Поэтому я здесь»

«Один шаг»

От возвращения к прежней жизни этих парней отделяет один шаг, для которого нужна большая сила воли. Они получили тяжёлые ранения: Виктор потерял в бою правые руку и ногу, Виталий — обе ноги. В центре протезирования в Курске для бойцов уже готовы новые протезы. И теперь впереди самое трудное: научиться ходить заново. Фильм «Один шаг» — о мужестве настоящих героев: военных, которые преодолевают трудности ради будущей жизни, и врачей, которые помогают им пройти этот путь.

Производство: документальный канал RT.

Автор и режиссёр: Екатерина Зайцева.

Регистрация:

https://rtevents-org.timepad.ru/event/2304536/

«Один шаг»

Фильм — закрытие фестиваля «Братья»

Они не смогли остаться в стороне, когда Родина оказалась в опасности. Каждый день сотни обычных мужчин приходят записываться добровольцами на СВО в разных уголках нашей страны: от Башкирии до Приморья, от Краснодарского края до Сибири. Кто они — добровольцы России — и почему так рвутся на передовую? Можно ли стать добровольцем в 60 лет или если не служил в армии? Впервые зрители увидят, как формируются добровольческие батальоны, как проходит боевое слаживание и почему простые ребята — вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие — так спешат на помощь к своим в зону специальной военной операции. Башкирский батальон имени Салавата Юлаева, кубанский казачий отряд «БАРС-16», приморский отряд «Тигр» — защитникам по зову сердца посвящается фильм «Братья».

Производство: документальный канал RT.

Автор: Айгуль Ербулова.

Регистрация:

https://rtevents-org.timepad.ru/event/2304201/

«Братья»

После показов фильмов состоятся встречи с авторами, режиссёрами и, конечно же, героями фильмов. Регистрируйтесь на https://arteldocfest.com/.

До встречи на фестивале.