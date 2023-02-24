ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина
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Отмечается, что 81% опрошенных россиян считают, что Путин хорошо справляется со своей работой.
С обратным мнением выступили 10% респондентов, 9% затруднились дать ответ.
О своём доверии российскому лидеру заявили 78% граждан.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг Путина.
В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.