ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, согласно данным фонда «Общественное мнение».

Отмечается, что 81% опрошенных россиян считают, что Путин хорошо справляется со своей работой.

С обратным мнением выступили 10% респондентов, 9% затруднились дать ответ.

О своём доверии российскому лидеру заявили 78% граждан.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг Путина.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.