ВЦИОМ: 78% смотревших послание Путина россиян считают его искренним
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Отмечается, что данной точки зрения придерживаются 78% опрошенных, 9% заявили об обратном, 13% затруднились с ответом.
Также 82% респондентов назвали выступление интересным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг Путина.
В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.