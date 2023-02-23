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ВЦИОМ: 78% смотревших послание Путина россиян считают его искренним

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Большая часть россиян, смотревших послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают его искренним, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ: 78% смотревших послание Путина россиян считают его искренним
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что данной точки зрения придерживаются 78% опрошенных, 9% заявили об обратном, 13% затруднились с ответом.

Также 82% респондентов назвали выступление интересным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг Путина.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.

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