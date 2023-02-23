ВЦИОМ: 78% смотревших послание Путина россиян считают его искренним

Большая часть россиян, смотревших послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают его искренним, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что данной точки зрения придерживаются 78% опрошенных, 9% заявили об обратном, 13% затруднились с ответом.

Также 82% респондентов назвали выступление интересным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг Путина.

В январе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в ходе которого 55% респондентов назвали Владимира Путина российским политиком 2022 года.