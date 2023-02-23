Лукашенко: Си Цзиньпин скоро выступит с заявлением по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по его информации глава КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением по Украине 23 или 24 февраля.

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Он отметил, что данный шаг необычен для китайской политики.

Белорусский лидер добавил, что озвученная китайская позиция будет иметь серьёзные последствия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи в Москве не обсуждали китайский план по урегулированию ситуации на Украине.