Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин направил предложения 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты, заявили в Кремле.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты России», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что по меньшей мере половина из фигурирующих в перечне лиц представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин включил освобождённого из американской тюрьмы лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты.

В свою очередь, Ярошенко пообещал работать в Общественной палате России по принципу «своих не бросаем».