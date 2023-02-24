Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты России
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«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты России», — говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что по меньшей мере половина из фигурирующих в перечне лиц представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин включил освобождённого из американской тюрьмы лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты.
В свою очередь, Ярошенко пообещал работать в Общественной палате России по принципу «своих не бросаем».