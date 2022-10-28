Лётчик Ярошенко пообещал работать в ОП по принципу «своих не бросаем»

Лётчик Константин Ярошенко пообещал работать в Общественной палате России по принципу «своих не бросаем».

«Я бы хотел поддерживать эту линию и принцип «своих не бросаем», согласно которому последовательно действуют и наш президент, и наша страна для граждан, которые оказались в тяжёлой ситуации. Этот принцип нужно в дальнейшем развивать», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Ярошенко, он хотел бы заниматься правозащитной повесткой на международном уровне.

Как отметил лётчик, у него много соратников по всему миру.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин включил освобождённого из американской тюрьмы лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты.