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Глава Минздрава Мурашко заявил о дефиците врачей в амбулаторном звене

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Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тыс., сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко заявил о дефиците врачей в амбулаторном звене
  • © Пресс-служба Государственной думы

«Дефицит медицинских кадров в амбулаторных условиях в России: 12,5 тыс. врачей, 10,7 тыс. средних медицинских работников», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Мурашко подчеркнул, что проблема дефицита медицинских кадров не решена ни в одной стране.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых субъектах России работают в очень тяжёлых условиях и с колоссальной нагрузкой.

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