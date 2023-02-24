Глава Минздрава Мурашко заявил о дефиците врачей в амбулаторном звене

Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тыс., сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Дефицит медицинских кадров в амбулаторных условиях в России: 12,5 тыс. врачей, 10,7 тыс. средних медицинских работников», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Мурашко подчеркнул, что проблема дефицита медицинских кадров не решена ни в одной стране.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых субъектах России работают в очень тяжёлых условиях и с колоссальной нагрузкой.