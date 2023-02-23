Кардиолог Османов назвал курение одним из ключевых факторов развития болезней сердца

Врач терапевт-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов рассказал о факторах развития болезней сердца и сосудов.

«Каждый человек должен знать своё давление и периодически его контролировать. Если при измерении на регулярной основе уровень давления достигает 140 на 90, это повод обратиться к врачу и, возможно, начать приём препаратов для снижения давления», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё один фактор риска — курение.

Как отметил врач, важно следить и за уровнем холестерина и креатинина.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.