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Офтальмолог Шилова посоветовала проявлять осторожность при использовании косметики в мороз

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Врач-офтальмолог высшей категории доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, как сохранить здоровье глаз в мороз.
Офтальмолог Шилова посоветовала проявлять осторожность при использовании косметики в мороз
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«Самые основные рекомендации, когда мы говорим о морозе и ветре, — это отсутствие наращённых ресниц», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, тем, кто склонен к аллергическим реакциям, лучше воздержаться от использования декоративной косметики.

«Если косметика качественная и не вызывает неприятных ощущений, то пользоваться ею можно, это безопасно. В организме есть все механизмы защиты, как иммунные, так и анатомические. Качественная косметика, которая наносится на ресницы, не вредна», — отметила Шилова.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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