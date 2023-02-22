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Мишустин поручил к 7 марта представить предложения по исполнению послания Путина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения по вопросу порядка исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Мишустин поручил к 7 марта представить предложения по исполнению послания Путина
  • РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Федеральному собранию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

К этому же сроку поручена подготовка перечней конкретных мероприятий по реализации озвученных российским лидером инициатив.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

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