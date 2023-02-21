Русских прокомментировал инициативы из послания президента России Федеральному собранию

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказался об инициативах из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, Русских заявил о готовности оперативно развернуть региональное отделение нового государственного фонда, который займётся оказанием помощи семьям бойцов СВО.

Кроме того, губернатор отметил работу ульяновских предприятий ОПК, которые сосредоточены на выполнении гособоронзаказа.

«Например, огромные задачи стоят перед заводом «Авиастар». Поэтому планируем активно включиться в программу льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий», — сказал глава региона.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.