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Экспертиза по закону о госязыке будет использоваться только для новых документов

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Лингвистическая экспертиза нормативных актов по закону «О государственном языке Российской Федерации» будет проводиться только при их замене или внесении новых документов, заявил статс-секретарь — замминистра просвещения России Андрей Корнеев.
Экспертиза по закону о госязыке будет использоваться только для новых документов
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«Законопроект работает на будущее, когда будут или изменяться нормативно-правовые акты, или же приниматься новые. Только в этих случаях будет проводиться лингвистическая экспертиза», — цитирует его ТАСС.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

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