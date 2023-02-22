Экспертиза по закону о госязыке будет использоваться только для новых документов
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«Законопроект работает на будущее, когда будут или изменяться нормативно-правовые акты, или же приниматься новые. Только в этих случаях будет проводиться лингвистическая экспертиза», — цитирует его ТАСС.
Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.