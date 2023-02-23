Психолог Крушинских дала советы, как провести короткие выходные с пользой для здоровья

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала в беседе с RT, как провести короткие выходные с пользой для здоровья.

«Если у вас были дни или недели, когда вы мало спали или недосыпали, то прежде всего надо выспаться. Безусловно, не нужно превращать все выходные в «день сурка», просто позвольте себе спать чуть больше обычного. Лучше всего спать с открытым окном», — посоветовала она.

Очень важно проводить время на свежем воздухе, добавила эксперт.

«Любая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровню стресса. После таких активностей вы чувствуете себя наиболее расслабленным. После активного времяпрепровождения сходите в баню, попейте чай из очищающих трав. Позвольте себе быть расслабленным, никуда не спешить и наслаждаться тем, что у вас сейчас есть. Наслаждаетесь видами природы, удивляйтесь, любуйтесь, делитесь приятными впечатлениями», — порекомендовала она.

По её словам, очень важно ничего не делать, «просто созерцать, например смотреть в окно на падающий снег».

«Если вы за городом и у вас есть печка или камин, можно смотреть на пламя огня и угли — и вы и ваш мозг тоже будут расслабляться. Если вы человек семейный и у вас есть дети, то постарайтесь провести часть времени с ними. Посмотрите, как ваш ребёнок радуется, как он играет, как узнаёт жизнь. Подключитесь к этому процессу, вспомните своё детство и поиграйте в игры — настольные, подвижные», — добавила эксперт.

Короткие выходные могут быть и временем для встреч с родными и друзьями, заявила собеседница RT.

Кроме того, она напомнила, что, по данным многочисленных исследований, когда мы меняем обстановку или просто покупаем билеты в поездку, у нас уже начинается расслабление и мы становимся намного счастливее.

«В мозг поступает сигнал о долгожданном отдыхе, поэтому мы начинаем воспринимать эти дни как полноценный недельный или двухнедельный отпуск. Главное, запустить процесс отдыха и исцеления. Если у вас не получилось заранее что-то спланировать и купить билеты, то спонтанность тоже хороша, ведь вы можете познакомиться с чем-то неизвестным», — рассказала психолог.

И именно эта спонтанность влияет на расширение процессов адаптации и станет «волшебной таблеткой» в профилактике и борьбе с рутиной и стрессом, объяснила она.

«Постарайтесь не ставить себе цели и задачи на эти выходные. Старайтесь быть в своё жизненном ритме, чувствовать себя, свое тело, замечать жизнь вокруг и в себе. Тогда ваш отдых, даже если он будет и коротким, наполнит вас жизненной энергией», — заключила она.

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