В России начались испытания менингококковой вакцины от пяти штаммов вируса

В российской фармкомпании «Фарм Эйд» сообщили о начале клинических испытаний менингококковой вакцины последнего поколения, защищающей от пяти штаммов вируса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, исследования будут проходить поэтапно при участии добровольцев всех возрастов, включая детей в возрасте 9–12 месяцев. Препарат вводится внутримышечно.

Уточняется, что вакцина защищает от наиболее распространённых в мире менингококков, относящихся к серогруппам A, C, W, Y и X.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее прокомментировал известие о создании в России вакцины от опасной инфекции РВС (респираторно-синцитиальной вирусной инфекции).