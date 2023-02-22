В России начались испытания менингококковой вакцины от пяти штаммов вируса
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, исследования будут проходить поэтапно при участии добровольцев всех возрастов, включая детей в возрасте 9–12 месяцев. Препарат вводится внутримышечно.
Уточняется, что вакцина защищает от наиболее распространённых в мире менингококков, относящихся к серогруппам A, C, W, Y и X.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее прокомментировал известие о создании в России вакцины от опасной инфекции РВС (респираторно-синцитиальной вирусной инфекции).