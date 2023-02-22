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Юрист назвала разумной идею лишать должностей госслужащих за долгое нахождение за границей

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости.
Юрист назвала разумной идею лишать должностей госслужащих за долгое нахождение за границей
  • РИА Новости

По мнению специалиста, это «разумное и своевременное нововведение в законодательство».

Как подчеркнула Ярмуш, исключением может стать лечение за границей.

«Выполняя государственные функции, получая из бюджета России заработную плату и имея должностные обязанности, уезжать более чем на три месяца и работать удалённо — это должно быть основанием для того, чтобы прерывать трудовой договор с госслужащим», — объяснила юрист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть возможность лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости.

По его словам, в текущих условиях, например, проведение отпуска государственного служащего на территории государства — члена НАТО «выглядит недопустимым».

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