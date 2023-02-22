Юрист назвала разумной идею лишать должностей госслужащих за долгое нахождение за границей

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости.

По мнению специалиста, это «разумное и своевременное нововведение в законодательство».

Как подчеркнула Ярмуш, исключением может стать лечение за границей.

«Выполняя государственные функции, получая из бюджета России заработную плату и имея должностные обязанности, уезжать более чем на три месяца и работать удалённо — это должно быть основанием для того, чтобы прерывать трудовой договор с госслужащим», — объяснила юрист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть возможность лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости.

По его словам, в текущих условиях, например, проведение отпуска государственного служащего на территории государства — члена НАТО «выглядит недопустимым».