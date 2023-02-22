В России призвали лишать должностей госслужащих за длительное нахождение за границей

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть возможность лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

Милонов напомнил, что в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия о допустимости нахождения должностных лиц вне пределов России без служебной и деловой необходимости.

По его словам, в текущих условиях, например, проведение отпуска государственного служащего на территории государства — члена НАТО «выглядит недопустимым».

Более того, российский чиновник, находящийся в такой стране, является «лакомой» целью для спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста, подчеркнул собеседник RT.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ Российской Федерации (более трёх месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости», — говорится в обращении.

Как пояснил Милонов в комментарии RT, люди, задействованные в функционировании политического и государственного аппарата страны, должны находиться физически в России.

«Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране, как бы это ни было странно, должны находиться в стране. Нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что инициативу о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период специальной военной операции поддерживают 60% россиян.