В России призвали лишать должностей госслужащих за длительное нахождение за границей
- РИА Новости
Милонов напомнил, что в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия о допустимости нахождения должностных лиц вне пределов России без служебной и деловой необходимости.
По его словам, в текущих условиях, например, проведение отпуска государственного служащего на территории государства — члена НАТО «выглядит недопустимым».
Более того, российский чиновник, находящийся в такой стране, является «лакомой» целью для спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста, подчеркнул собеседник RT.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ Российской Федерации (более трёх месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости», — говорится в обращении.
Как пояснил Милонов в комментарии RT, люди, задействованные в функционировании политического и государственного аппарата страны, должны находиться физически в России.
«Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране, как бы это ни было странно, должны находиться в стране. Нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах», — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что инициативу о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период специальной военной операции поддерживают 60% россиян.