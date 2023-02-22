На Ставрополье профессия водителя оказалась самой популярной среди соискателей-мужчин

Сервис по поиску работы HeadHunter сообщил, что самыми популярными профессиями среди мужчин в Ставропольском крае оказались водитель и менеджер по продажам.

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса.

По данным аналитиков, за последние три месяца жители региона разместили более 1 тыс. резюме на должность водителя — 13% от всех активных резюме мужчин в регионе. Желаемый уровень заработной платы составил 40—80 тыс. рублей.

На втором месте по популярности — менеджер по продажам с ожидаемой зарплатой от 40 тыс. до 70 тыс. рублей.

Топ-3 замыкает профессия программиста, зарплатные ожидания соискателей в этой области — от 35 тыс. до 111 тыс. рублей.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.