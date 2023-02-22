Депутат Белик объяснил необходимость приостановки участия России в ДСНВ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта президента России Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Наша страна даёт понять, что стратегическая стабильность — это не та тема, которой стоит жонглировать в отношении России как ядерной державы, выдвигая к нам условия и ультиматумы в одностороннем порядке», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что «обнаглевшие от безнаказанности за свои действия» Штаты «слишком радужно и беспечно» видели происходящее, наивно требуя в нынешней ситуации допустить иностранных наблюдателей на российские ядерные и оборонные объекты.

«Однако у России есть свой взгляд на систему отношений по поддержанию мира между ядерными державами. Наша страна не будет давать Америке информацию о состоянии своих ядерных объектов, и теперь Вашингтону следует задуматься о том, к чему привела пресловутая вседозволенность, которой решили упиваться Штаты, и какими будут последствия», — заключил собеседник RT.

Ранее Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.