Депутат Белик объяснил необходимость приостановки участия России в ДСНВ
- РИА Новости
«Наша страна даёт понять, что стратегическая стабильность — это не та тема, которой стоит жонглировать в отношении России как ядерной державы, выдвигая к нам условия и ультиматумы в одностороннем порядке», — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что «обнаглевшие от безнаказанности за свои действия» Штаты «слишком радужно и беспечно» видели происходящее, наивно требуя в нынешней ситуации допустить иностранных наблюдателей на российские ядерные и оборонные объекты.
«Однако у России есть свой взгляд на систему отношений по поддержанию мира между ядерными державами. Наша страна не будет давать Америке информацию о состоянии своих ядерных объектов, и теперь Вашингтону следует задуматься о том, к чему привела пресловутая вседозволенность, которой решили упиваться Штаты, и какими будут последствия», — заключил собеседник RT.
Ранее Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.