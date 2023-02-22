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Сенатор Джабаров назвал абсолютно правильным решением приостановить участие России в ДСНВ

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Полина Полетаева
Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Сенатор Джабаров назвал абсолютно правильным решением приостановить участие России в ДСНВ
  • РИА Новости

Собеседник RT назвал данное решение «абсолютно правильным».

«Вчера президент озвучил, что мы приостанавливаем действие этого проекта, но поскольку ратифицировало этот закон когда-то Федеральное Собрание, надо тем же самым путём его приостановить. Поэтому сегодня с утра была ратификация в Государственной думе, и, я думаю, после обеда проект поступит в Совет Федерации и будет одобрен. В этом у меня нет никаких сомнений», — рассказал сенатор.

Он также отметил, что в России «слишком долго и терпеливо» ждали, когда «одумаются американские псевдопартнёры».

«Они понимают только такое решение. Поэтому решение о приостановке совершенно верно. Невозможно больше терпеть политическое хамство американцев, которое они выказывают в отношении нас», — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект президента России Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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