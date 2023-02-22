Челябинскую телебашню украсит праздничная подсветка 23 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Телебашня филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества», — прокомментировала начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.
Уточняется, что подсветку включат в 19:00.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что праздничную подсветку включат на телебашне в Перми в День защитника Отечества и Международный женский день.