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Челябинскую телебашню украсит праздничная подсветка 23 февраля

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На Челябинской телебашне 23 февраля зажгут подсветку в цветах российского триколора и камуфляжа с надписью «С Днём защитника Отечества!».
Челябинскую телебашню украсит праздничная подсветка 23 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Телебашня филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества», — прокомментировала начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.

Уточняется, что подсветку включат в 19:00.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что праздничную подсветку включат на телебашне в Перми в День защитника Отечества и Международный женский день.

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