Челябинскую телебашню украсит праздничная подсветка 23 февраля

На Челябинской телебашне 23 февраля зажгут подсветку в цветах российского триколора и камуфляжа с надписью «С Днём защитника Отечества!».

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. «Телебашня филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества», — прокомментировала начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова. Уточняется, что подсветку включат в 19:00. Ранее сайт kp.ru сообщал, что праздничную подсветку включат на телебашне в Перми в День защитника Отечества и Международный женский день.