Невролог Шиндряева заявила, что стресс может спровоцировать мигрень

Доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «К-9» Наталья Шиндряева рассказала о возможных причинах мигрени.

«Мигрень обычно «запускают» следующие факторы: стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приёмы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, лечение должен назначать врач, поскольку домашние методы не всегда эффективны.

«Кому-то помогает выпить сладкий чай или кофе, но это не рекомендуется делать без знания своего артериального давления», — добавила Шиндряева.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.