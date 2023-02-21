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Невролог Шиндряева заявила, что стресс может спровоцировать мигрень

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Доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «К-9» Наталья Шиндряева рассказала о возможных причинах мигрени.
Невролог Шиндряева заявила, что стресс может спровоцировать мигрень
  • Gettyimages.ru

«Мигрень обычно «запускают» следующие факторы: стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приёмы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, лечение должен назначать врач, поскольку домашние методы не всегда эффективны.

«Кому-то помогает выпить сладкий чай или кофе, но это не рекомендуется делать без знания своего артериального давления», — добавила Шиндряева.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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