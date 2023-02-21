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В Минздраве Удмуртии сообщили, что помощь жителям новых регионов будет продолжена

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Удмуртские врачи продолжат оказывать помощь жителям новых российских регионов.
В Минздраве Удмуртии сообщили, что помощь жителям новых регионов будет продолжена
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

С 2022 года 19 детских врачей и медсестёр три раза выезжали в новые регионы.

«Кроме того, некоторые наши врачи принимают участие в СВО в качестве добровольцев и работают в военных госпиталях», — заявила Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства республики.

Ранее заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал решение о выплатах материнского капитала семьям из новых регионов России.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.

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