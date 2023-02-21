Сенатор Ковитиди прокомментировала послание президента России Федеральному собранию

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Сенатор отметила, что сегодня «услышала ответы на все волнующие вопросы».

«Вопрос, который меня интересовал больше всего, как ответит Россия на беспрецедентную наглость Вашингтона, который возомнил себя хозяином мироздания», — рассказала она.

По словам Ковитиди, президент подчеркнул недопустимость того, что США «позволяют себе перекраивать мироустройство под себя».

«Достаточно значимым для всех нас является тот факт, что президент признал утратившим силу указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса, это свидетельствует о том, что сегодня у России будет новый внешнеполитический курс, который соответствует сегодняшней внешнеполитической повестке», — объяснила собеседница RT.

Также важным, по её мнению, является тот факт, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, сенатор добавила, что самые главные события будут происходить после послания президента.

«О первом действии мы уже знаем — посол США в России вызвана в МИД», — заключила Ковитиди.

Ранее стало известно, что выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.