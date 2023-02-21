Силуанов: озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объёме
- РИА Новости
По его словам, в трёхлетнем бюджете учтены ресурсы на текущие планы, но ситуация подвижна.
«Те решения, которые озвучил президент, будут в полном объёме обеспечены финансированием», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Выступление Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.
Глава государства подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.