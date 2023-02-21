Силуанов: озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объёме

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию решения будут профинансированы в полном объёме.

По его словам, в трёхлетнем бюджете учтены ресурсы на текущие планы, но ситуация подвижна.

«Те решения, которые озвучил президент, будут в полном объёме обеспечены финансированием», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Выступление Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Глава государства подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.