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Силуанов: озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объёме

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию решения будут профинансированы в полном объёме.
Силуанов: озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объёме
  • РИА Новости

По его словам, в трёхлетнем бюджете учтены ресурсы на текущие планы, но ситуация подвижна.

«Те решения, которые озвучил президент, будут в полном объёме обеспечены финансированием», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Выступление Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Глава государства подчеркнул, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. Он отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

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