Путин: предатели России понесут ответственность по закону, охоты на ведьм не будет

Российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что предатели России понесут ответственность по закону.

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону», — сказал он.

При этом президент отметил, что охоты на ведьм не будет.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных людей, покинувших Россию и критикующих за рубежом российскую армию.

RT ведёт прямую трансляцию.