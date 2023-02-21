Путин: предатели России понесут ответственность по закону, охоты на ведьм не будет
- РИА Новости
«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону», — сказал он.
При этом президент отметил, что охоты на ведьм не будет.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных людей, покинувших Россию и критикующих за рубежом российскую армию.
RT ведёт прямую трансляцию.