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Путин: предатели России понесут ответственность по закону, охоты на ведьм не будет

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Российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что предатели России понесут ответственность по закону.
Путин: предатели России понесут ответственность по закону, охоты на ведьм не будет
  • РИА Новости

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону», — сказал он.

При этом президент отметил, что охоты на ведьм не будет.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных людей, покинувших Россию и критикующих за рубежом российскую армию.

RT ведёт прямую трансляцию.

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