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Бастрыкин назвал предателями известных россиян, критикующих из-за рубежа ВС России

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных людей, покинувших Россию и критикующих за рубежом российскую армию.
Бастрыкин назвал предателями известных россиян, критикующих из-за рубежа ВС России
  • © СК РФ

По его словам, как передаёт ТАСС, когда известные личности, сделав своё благосостояние в России, в том числе за счёт соотечественников, уезжают из страны, а затем из-за рубежа дают нелицеприятные оценки в отношении российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя.

В декабре депутат Государственной думы Николай Брыкин выступил с предложением признавать «перебежчиков» и «предателей» иностранными агентами.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя дискуссии о том, как следует относиться к «переметнувшимся к врагу предателям», подчеркнул, что делать всё стоит «только по закону».

Вместе с этим он уточнил, что если закон не достигает цели, то действовать приходится «по особым правилам военного времени».

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