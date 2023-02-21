Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всём мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всём мире», — сказал он в эфире Первого канала.
Церемония оглашения пройдёт в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»