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Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всём мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире
  • РИА Новости

«Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всём мире», — сказал он в эфире Первого канала.

Церемония оглашения пройдёт в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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