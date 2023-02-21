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Исследование: 25% родителей предпочитают не водить детей к врачам без острой необходимости

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По результатам исследования, проведённого компанией «АльфаСтрахование», 25% российских родителей обращаются к врачам только в случае, если у ребёнка что-то серьёзно болит. Ещё 33,8% родителей перекладывают плановые обследования на школьные и дошкольные учреждения.
Исследование: 25% родителей предпочитают не водить детей к врачам без острой необходимости
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», 41,4% респондентов заявили, что их дети болеют примерно раз в полгода, 29% — не чаще раза в год.

В числе симптомов, при которых родители не считают нужным обращаться к врачу, респонденты назвали кашель, насморк и невысокую температуру. В подобных ситуациях 39% предпочтут давать ребёнку много воды и велят ему больше отдыхать, 28,5% — обратятся к народным средствам. Только 19% заявили, что при симптомах простуды обращаются к врачу.

Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.

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