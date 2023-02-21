Офтальмолог Хомяков перечислил способы защитить глаза при работе за компьютером
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Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, чтобы защитить глаза, необходимо соблюдать правила зрительной работы.
Также важно выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте, управлять микроклиматом и выбрать монитор с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.
Если человеку прописаны средства коррекции, их следует использовать в том режиме, который посоветовал офтальмолог, заключил Хомяков.
Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.