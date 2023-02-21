Офтальмолог Хомяков перечислил способы защитить глаза при работе за компьютером

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков объяснил, как предотвратить развитие «дисплейного синдрома» и защитить глаза, работая за компьютером.

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, чтобы защитить глаза, необходимо соблюдать правила зрительной работы.

Также важно выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте, управлять микроклиматом и выбрать монитор с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.

Если человеку прописаны средства коррекции, их следует использовать в том режиме, который посоветовал офтальмолог, заключил Хомяков.

Ранее профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Сергей Бабак в разговоре с URA.RU рассказал о симптомах развития пневмонии.