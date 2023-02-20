В Госдуме предложили запретить удалёнку для некоторых IT-специалистов
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Такую же меру предлагается распространить на сотрудников, которые работают с персональными данными в компаниях.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект постановления Думы.
Агентство напоминает, что к ГИС, в частности, относится единый портал государственных услуг.
В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов находятся за пределами страны. Примерно 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, отметил он.
Минцифры также не поддержало инициативу введения на законодательном уровне запрета на удалённую работу в российских IT-компаниях для специалистов, находящихся в других странах.