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В Госдуме предложили запретить удалёнку для некоторых IT-специалистов

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В Госдуме предложили вернуться к обсуждению запрета удалёнки для некоторых работников сферы IT, например для специалистов, которые покинули Россию и продолжают обслуживать государственные информационные системы (ГИС) и системы объектов критической информационной инфраструктуры.
В Госдуме предложили запретить удалёнку для некоторых IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Такую же меру предлагается распространить на сотрудников, которые работают с персональными данными в компаниях.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект постановления Думы.

Агентство напоминает, что к ГИС, в частности, относится единый портал государственных услуг.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов находятся за пределами страны. Примерно 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, отметил он.

Минцифры также не поддержало инициативу введения на законодательном уровне запрета на удалённую работу в российских IT-компаниях для специалистов, находящихся в других странах.

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