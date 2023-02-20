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Диетолог Белоусова рассказала, как сохранить фигуру после Масленицы

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Диетолог Анна Белоусова рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.
Диетолог Белоусова рассказала, как сохранить фигуру после Масленицы
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Об этом она сообщила в беседе с НСН.

Чтобы сохранить фигуру, диетолог посоветовала делать блины меньше по размеру.

«Стоит начинать делать блины с одним яйцом, а не класть сразу по три и более. Можно тесто жидкое готовить без растительного масла, но для этого нужно иметь хорошую сковородку. Можно взять половинку луковицы, наколоть на вилку и положить в банку с маслом. Перед каждым новеньким блином этой масленичной луковицей протирать сковородку. Это поможет сократить количество масла. Многие думают, что блины потом луком будут пахнуть. Нет, не будут. Так наши бабушки и прабабушки делали», — рассказала диетолог.

Однако наиболее опасной в блинах эксперт назвала начинку. По её словам, вместо того чтобы есть несколько блинов с разной начинкой, лучше разделить один блин на несколько частей и к каждой из них добавить разный топпинг. 

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.

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