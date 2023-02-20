В московских районах Ховрино и Левобережный планируют построить жилые дома по программе реновации

В Северном округе Москвы в районах Ховрино и Левобережный планируется построить жилые дома по программе реновации. Также в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) на участках возведут социальные и коммунальные сооружения.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Инвестиции в реорганизацию территории составят около 6,9 млрд рублей. Поступления в бюджет города после реализации проекта — почти 134 млн рублей в год», — отметил он.

Общая площадь двух участков — 8,89 га.

На одном участке 33 тыс. квадратных метров займут жилая недвижимость, школа на 550 мест и детский сад на 175 мест.

На другом участке могут возвести здание коммунальной базы ГБУ «Жилищник района Левобережный», а также выделить площадку для расширения 11-го автобусного парка.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.